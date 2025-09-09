Slušaj vest

Jedan od najboljih NBA košarkaša, Pol Džordž, u društvu svoje supruge Danijele Rajić, bio je među mnogobrojnim poznatim licima na finalu US Opena, gde su snage odmerili Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Meč na legendarnom stadionu "Artur Eš" završen je pobedom Alkaraza u četiri seta – 3:1.

Lepa Srpkinja privlačila je poglede još od samog ulaska na tribine, a par je, osim u vrhunskom tenisu, uživao i u dobroj atmosferi, hrani i piću. Danijela nije propustila priliku da utiske podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, pokazujući deo glamura sa jednog od najvećih teniskih događaja godine.

1/3 Vidi galeriju Danijela Rajić i Pol Džordž na finalu US Opena Foto: Screenshot

Kako je počela njihova ljubav?

Njihova ljubavna priča počela je u jednom noćnom klubu, a preživeli su brojne skandale i trzavice, te su čak završili i na sudu.

Danijela je nekada bila go-go igračica, a sa Polom se upoznala 2013. godine. Tadašnja devojka Pola Džordža saznala je da je košarkaš imao aferu sa Danijelom, te je veza brzo pukla, ali je Srpkinja ostala trudna te su se stvari zakomplikovale.

Sportista je u početku bio sumnjičav te je negirao očinstvo. Ipak, kada je Danijela 2014. rodila ćerkicu Oliviju, urađen je DNK test koji je i zvanično dokazao da Pol zaista jeste njen otac.

Nedugo nakon toga medijima je odjeknula vest o tome da je košarkaš svojoj sadašnjoj supruzi u vreme prve trudnoće nudio čak milion dolara kako bi prekinula trudnoću, ali ona to nije želela da učini.

1/8 Vidi galeriju Danijela Rajić i Pol Džordž Foto: Printscreen / Instagram / danielarajic

Njihova veza je bila puna uspona i padova, uključujući tužbe i svađe, ali su na kraju pronašli put jedno do drugog. Danas su u srećnom braku i ponosni roditelji troje dece.

Pre dve godine njih dvoje su i zvanično jedno drugome izgovorili "sudbonosno da", a košarkaš koji trenutno igra za tim Filadelfije ne skriva koliko voli svoju suprugu, ali i njenu zemlju.

Tako par često obilazi Srbiju i region, a prilikom gostovanja u jednom podkastu Džordž je prepričao kako je izgledalo praćenje olimpijskog polufinala u košarci u njihovom domu.

1/10 Vidi galeriju Danijela Rajić Foto: Printscreen / Instagram / danielarajic

- Dok sam gledao utakmicu, podilazili su me žmarci. Uzbudio sam se i naježio. Osetio sam se ponosnim što sam Amerikanac. Moja supruga je Srpkinja, gledali smo utakmicu, a ona je počela da me proziva. Pa sam onda počeo da joj uzvraćam i da prozivam i ja nju. Bilo je zabavno u kući, ali ponavljam ti - osetio sam se ponosnim Amerikancem u tim trenucima - istakao je on.

Danijela Rajić veoma je popularna na društvenim mrežama pa je na Instagramu prati 226 hiljada ljudi, a ona ih često obraduje provokativnim objavama koje prelaze granicu dozvoljenog.