Šampioni ovogodišnjeg US open, Arina Sabalenka i Karlos Alkaraz, gostovali su u emisiji "The Today Show".

U programu uživo viđena je jedna urnebesna scena - Sabalenka je napravila gaf o kom bruji čitava planeta.

Naime, jedna od tema bilo je kreiranje sadržaja za društvenu mrežu "TikTok".

"Inače, pravila sam TikTok video sa Jani..." napravila je lapsus Sabalenka.

Pomešala je Alkaraza sa njegovim najvećim rivalom Janikom Sinerom i usledio je šou u studiju.

Karlos je u šali zapretio da će napustiti emisiju, dok je Arina držala ruku na njegovom ramenu i izvinjavala se.

"Karlose, čoveče, mnogo mi je žao" rekla je Sabalenka.

"Devet je ujutru, nema veze", nasmejao se Alkaraz.

Bilo je neprijatno harizmatičnoj Beloruskinji:

"Ovo je najveći blam u mom životu", dodala je Sabalenka.

Pogledajte ovu simpatičnu scenu koja je ekspresno zapalila društvene mreže:

Kurir sport