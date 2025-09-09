Slušaj vest

Selektor Viktor Troicki pozvao je šest igrača i prvog dana su se na treningu našli Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Branko Đurić, Stefan Latinović i braća Sabanov, Matej i Ivan.

U sjajnoj atmosferi odrađeni su prvi treninzi. Svi igrači su zdravi i očekuju da protiv Turske, a pred vernom niškom publikom pruže maksimum i obezbede plasman u februarske kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa.

Trening Dejvis kup reprezentacije Izvor: Kurir

Turska se trenutno nalazi na 33. mestu ITF-ove rang liste Dejvis Kupa, dok je Srbija petnaesta, iza Finske i Mađarske - ali i ispred bivših osvajača Velike Britanije. Prvi reket Srbije u Nišu biće Miomir Kecmanović (47. na ATP rang listi), dok će Turke predvoditi Janki Erel, 433. igrač sveta.

Dejvis Kup meč Srbija – Turska u Nišu na neki način bi mogao da označi i prekretnicu u pristupu vođstva naše reprezentacije ovom takmičenju, a ten ovine je najbolje isprobati kroz samo takmičenje.

Kao što je dobro poznato, uz saigrače ovoga puta neće biti četvrtog igrača sveta Novaka Đokovića, ali ni iskusnih Lasla Đerea (povreda) i Dušana Lajovića (angažnovanog na turneji, posle povrede).

1/6 Vidi galeriju Pripreme za meč sa Turskom Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

U obraćanju medijima pre zvaničnog početka ovog susreta (petak, Hala Čair, od 16 časova) Troicki prenosi pozitivnu energiju koja krasi i ovo izdanje našeg Dejvis Kup tima, bez obzira na izostanak nekih od standardnih članova - I naravno, njegove perjanice, Novaka Đokovića.

“Novak nije sa nama ovoga puta, iz opravdanih razloga, ali je deo reprezentacije, ima želju da igra i uvek će biti njegov član kada bude mogao da bude sa nama”, ističe selektor Troicki, uz napomenu da će svakako računati i na Đerea i Lajovića i ubuduće “jer svako od njih daje dragoceni doprinos ovom timu”.

“Ovde je podmlađen sastav, mlađi, sa debitantima ali i iskusnijim igračima koji su i pored svojih godina već duži period u timu, kao što su naš kapiten Miša Kecmanović i Hamad Međedović. Oni su okosnica našeg Dejvis Kup tima, njegova budućnost, vole da igraju za naš tim i na njihovim rezultatima će se ogledati njegov uspeh u budućnosti. Stefan Latinović je nov član, izrazito jak i visok, napreduje svake nedelje. Tu su i Branko Đurić, takođe debitant koji je sjajno vođen od strane velikog trenera Gintera Breznika kao i braća Sabanovi i mladi Ognjen Milić, koji je osvojio svoj prvi profesionalni turnir u Kuršumlijskoj banji pre nekoliko dana”, prenosi nam Viktor Troicki.

Selektor i igrači se znaju odlično i kao saigrači sa terena, pa je bilo zanimljivo čuti odgovor na pitanje – da li im nešto posebno brani, pogotovo kada igraju u Srbiji?

“Ne branim im toga puno, nisam previše strog. Juče su momci izrazili želju da izađu na piće, odobrio sam im, nisu ostali dugo, a bio je I ponedeljak. (smeh). Oni su disciplinovani, ozbiljni profesionalci, znaju da je to dobro zbog njih samih”, zaključuje Troicki.

Troicki pred okršaj sa Turskom Izvor: Kurir

Selektor Turske: Srećan sam što sam u Srbiji

Selektor Dejvis Kup tima Turske Erhan Oral je bio kratak na konferenciji za medije pred meč protiv Srbije u Nišu.

“Srećan sam što sam u Srbiji, za mene ovaj meč ima poseban značaj – pogotovo kao bivšeg igrača. Prvi put je Turska igrala 1948, a kad sam ja bio član tima – bilo je 1999, u Turskoj, upravo protiv Srbije u kojoj nismo mogli da igramo zbog rata.”

“Sada sam selektor, radujem se i ovom iskustvu. Niš je simpatičan gradić, nisam imao puno vremena da ga obiđem, ali ću svakako nastojati da prođem kroz tvrđavu, jer je to jedan od simbola istorijskih veza, “ dodaje on.

“Težak je ovo žreb za našu reprezentaciju, smatram da Srbija ne bi trebala da bude ovde – već na višoj poziciji. Tu smo da uradimo sve što možemo, a takmičenje sa ovakvim protivnikom je dragoceno za naše momke. Po rangu – Srbija ima bolje rangirane igrače, ali rang nije odlučujući u ishodu mečeva. Dejvis Kup duh je poseban, ovo takmičenje predstavlja posebnu motivaciju – i radujemo se svemu što predstoji”, zaključuje Oral.