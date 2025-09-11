Slušaj vest

Karlos Alkaraz ređa uspehe na terenu, ali i van njega.

Bruks je u dubokom dekolteu zdušno navijala za Karlosa, a kasnije se u medijima pojavila informacija da su njih dvoje uplovili u vezu.

To je potvrdila i Grejs En Nejder, sestra zanosne Bruks, koja je za "E! News" na reviji "Raising Cane" istakla sledeće:

- Glasine su tačne, zabavljanje je tako osetljiv pojam, ali ja znam da je on muškarac vredan divljenja!

Takođe, istakla je kako ona nije imala priliku da upozna Karlitosa, ali da to jako želi. Nedavno je planeta brujala o tome da Španac krije istinu o svojoj homoseksualnosti i da je gej, a pre toga Alkaraza su spajali sa britanskom teniserkom Emom Radukanu.

Ipak, Karlos je čuvao svoj privatni život od javnosti. Sve do sada!

Ko je Bruks Nejder?!

Bruk Nejder je 28-godišnja manekenka poznata po provokativnim fotkama i pet godina je starija od Karlosa Alkaraza. Imala je burnu vezu sa učesnikom “Dancing With the Stars” Glebom Ševčenkom, te je navela da ju je on prevario i imao trojku iza njenih leđa, a on je to negirao.

Bila je u braku sa investitorom Bilijem Hejrom, a povezivali su je sa NFL legendom Tomom Brejdijem.

