Karlos Alkaraz ređa uspehe na terenu, ali i van njega.

Karlitos je osvojio US Open pobedom protiv Janika Sinera u finalnom meču, a ovaj susret sa tribina je pratila i najprovokativnija manekenka planete, brutalna plavuša Bruks Nejder.

Bruks je u dubokom dekolteu zdušno navijala za Karlosa, a kasnije se u medijima pojavila informacija da su njih dvoje uplovili u vezu.

Bruks Nejder Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Kyle Stevens / Shutterstock Editorial / Profimedia, Yvonne Tnt/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

To je potvrdila i Grejs En Nejder, sestra zanosne Bruks, koja je za "E! News" na reviji "Raising Cane" istakla sledeće:

- Glasine su tačne, zabavljanje je tako osetljiv pojam, ali ja znam da je on muškarac vredan divljenja!

Takođe, istakla je kako ona nije imala priliku da upozna Karlitosa, ali da to jako želi. Nedavno je planeta brujala o tome da Španac krije istinu o svojoj homoseksualnosti i da je gej, a pre toga Alkaraza su spajali sa britanskom teniserkom Emom Radukanu. 

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Ipak, Karlos je čuvao svoj privatni život od javnosti. Sve do sada! 

Ko je Bruks Nejder?!

Bruk Nejder je 28-godišnja manekenka poznata po provokativnim fotkama i pet godina je starija od Karlosa Alkaraza. Imala je burnu vezu sa učesnikom “Dancing With the Stars” Glebom Ševčenkom, te je navela da ju je on prevario i imao trojku iza njenih leđa, a on je to negirao.

Bruks Nejder Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Bila je u braku sa investitorom Bilijem Hejrom, a povezivali su je sa NFL legendom Tomom Brejdijem.

