Simpatični podmlađeni Dejvis Kup tim Turske je u Niš došao po važno takmičarsko iskustvo i stvaranje timske atmosfere za godine koje dolaze, po čemu ima dosta sličnosti sa njihovim domaćinima.

"Čast je igrati za svoju zemlju u ovako prestižnom takmičenju, biti deo tima sa ovim sjajnim momcima - i mogu da vam obećam da ćemo se maksimalno boriti da opravdamo poverenje selektora i naših poklonika", ističe prvi reket Janki Erel na konferenciji za medije održanoj danas u SC "Čair" u Nišu.

"Imali smo veoma težak žreb ovoga puta, smatram da Srbija po kvalitetu pripada znatno višem rangu takmičenja - ali će ovo biti izuzetno iskustvo za naš tim i svakog od njegovih članova ponaosob za njihove karijere. Borićemo se i uživati u ovom susretu, očekujemo pune tribine i siguran sam da ćemo osvetlati obraz našeg tenisa - dok stvaramo okosnicu Dejvis Kup tima za budućnost" ističe nekadašnji reprezentativac Turske, direktor ATP turnira u Istanbulu i aktuelni selektor Erhan Oral.

U daljem razgovoru o šansama njihovih kolega iz košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu, Oral iznosi zanimljivu činjenicu:

"Lični sam dugogodišnji prijatelj našeg selektora Ergina Atamana, koji je veliki ljubitelj tenisa. Krivo nam je što neće doći do susreta sa Srbijom, imali smo malo više sreće protiv neugodnih izazivača u prethodnim kolima i predstoji nam veoma težak meč sa Grčkom - ali delim mišljenje sa milionima svojih sunarodnika da bi ovo prvenstvo moglo da nam ponovo donese veliki uspeh i - nadajmo se - još jednu zlatnu medalju. Ipak, bolje je biti umereni optimista, ići iz meča u meč jer su preostali timovi zaista pokazali izuzetan kvalitet - pa da vidimo kako će se stvari odvijati", napominje Oral u izjavi za Kurir.

Kurir sport / Vuk Brajović