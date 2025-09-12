Slušaj vest

Teniska reprezentacija Srbije povela je u Nišu protiv Turske u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, pošto je Miomir Kecmanović pobedio 479. igrača sveta Ergija Kirkina posle dva seta, 6:2, 6:2.

Kecmanović, 47. teniser sveta, pobedio je posle sat vremena.

“Dobro sam igrao, zadovoljan sam time što sam osvojio prvi poen za moj tim. Nadam se da će Hamad osvojiti još jedan bod I da mirni ulazimo u drugi dan ovog susreta”, otvorio je druženje sa medijima Miomir Kecmanović protiv ubedljive pobede nad današnjim protivnikom Kirkinom od 6:2 6:2 za tačno sat vremena trajanja prvog meča Dejvis Kup susreta Srbija – Turska.

“Ova pobeda mi znači dosta, a pogotovo je važna jer nije nikada lako igrati pred našom publikom. Očekuje se pobeda, ali osećam I odgovornost kao prvi igrač i kapiten da je donesem. Trudim se da dam više na singlu”, ističe važnost današnjeg trijumfa naš as – posle razočaravajućeg nastupa na Ju Es Openu.

U odsustvu Novaka Đokovića Kecmanović je naš “prvi reket”, što ga sigurno stavlja u drugačiju poziciji nego što je bivala do sada.

"Jeste veći pritisak na meni, jer se sada od mene očekuje da budem predvodnik kada njega nema. Naravno, ovo nije meč na nivou onih koje smo igrali na Finalu Dejvis Kupa u Malagi, malo teže mi dođe ovaj status – ali mi je drago da imam čast da vodim ovaj tim."

Sećanja na šokantni poraz u Malagi su i dalje jasna:

“To je bio jedan od najtežih dana, a verujem i za druge moje saigrače po reakciji. Nisam do sada tako nesto osetio, bili smo slomljeni. Od Novaka se ocekivalo da sve dobije, ja sam odigrao neverovatno mečeve – a kad sam dobio Musetija, mislili smo da ce Novak sve konačno da reši. Nije bilo suđeno tad da ga osvojimo, pa se nadam da – ako dogodine budemo u najjačem sastavu – da ćemo se opet boriti za “Salataru”, prenosi nam on.

Upitan da li su se možda ovih dana čuli sa Novakom i koliko je dobra atmosfera u timu – pored treninga - važan element za svaki dalji uspeh, Kecmanović kaže:

"Sa Noletom se nismo čuli ovih dana. Dogurao je do polufinala Ju Es opena, pa je bio zauzet I nije bio dostupan. Uvek nas podrzava kada nije tu, isto tako i Duci i Laslo, uvek se drzimo zajedno, gajimo taj naš jedinstven timski duh. Iako neki igrači nisu tu, imamo jedno posebno zajednistvo i time pokušavamo da dodjemo do isto cilja. Verujem da u punom sastavu možemo da opet budemo osvajači ovog takmičenja”, ističe Kecmanović.

(Vuk Brajović)