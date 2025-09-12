Slušaj vest

Hamad Međedović doneo je Srbiji drugi bod, popšto je turski teniser zbog povrede morao da preda meč u treće setu pri rezultatu 3:1 za srpskog igrača.

Iako su sva očekivanja bila da će Hamad Međedović - 66. igraĉ ATP liste - lako izaći na kraj sa 433. Erelom iz Turske u drugom meču singla prvog dana Dejvis Kup susreta u Nišu - publika će po svemu sudeći pratiti pravu sportsku dramu. Posle 58 minuta ravnopravne igre i taj-brejka, gostujući igrač je bio prisebniji, manje grešio i uzeo prvi set sa 9:7 u taj-brejku.

Vidno iznervirani Meďedović je bacio reket, otišao da se resetuje u svlačionicu - dok je gostujući tim slavio ovaj iznenadni uspeh sa malobrojnim sunarodnicima koji ih prate ovde. Nadajmo se da će Hamad preokrenuti rezultat i doneti Srbiji drugi bod za maksimalni učinak danas.

U dramatičnom završetku drugog seta koji niko u teniskom svetu ne bi očekivao, Hamad Međedović je posle 5 spašenih meč-lopti i poena "na oštrici žileta" uspeo da osvoji drugi set i izbori nastavak kroz treći odlučujući set. Na njegovom samom poĉetku se videlo da se Erel fizički ne oseća dobro, pa je posle zaostatka od 3:0 u gemovima zatražio medicinski tajm-aut. I pored ukazane intervencije, Turčin je nastavio da se otežano kreće - što nagoveštava odsustvo rezultatske neizvesnosti do kraja ovog meča.

Pri rezultate 3:1 30:30 Jenki Erel je predao meč zbog povrede, čime je Hamad doneo Srbiji dragocen drugi poen u meču protiv Turske.