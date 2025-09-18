Slušaj vest

Bivši teniski as i nekadašnji trener Novaka Đokovića, Boris Beker, izazvao je buru u teniskom svetu svojom izjavom da ne očekuje da srpski as osvoji još neki Grend slem trofej.

Nemac je naveo godine i sve jaču konkurenciju kao ključne razloge za takvu prognozu, dodajući da se, po njegovom mišljenju, i sam Đoković već pomirio s tim.

Ipak, mnoge je ova izjava iznenadila, s obzirom na to da Novak nikada nije bio igrač koji odustaje unapred, pogotovo ne kada su najveći trofeji u pitanju.

– Mislim da je Novak realno priznao da više ne može da osvoji Grend slem, zbog svojih godina i snage mladih zvezda – kazao je slavni Nemac u podkastu "Beker-Petković" i potom dodao:

- Nije lako kad ti telo više ne dozvoljava ono što ti je um još sposoban da zamisli. A protivnici poput Alkaraza i Sinera su gladni, snažni i u usponu.