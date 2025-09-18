Slušaj vest

Ženska teniska reprezentacija SAD plasirala se danas u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u Šenženu u četvrtfinalu pobedila Kazahstan 2:1.Odlučujući poen osvojio je američki dubl Tejlor Taunzend i Džesika Pegula, pobedom protiv Elene Ribakine i Julije Putinceve 6:2, 7:6.

Prethodno, američka selekcija povela je pobedom Eme Navaro, koja je spasila dve meč lopte protiv Putinceve za 7:5, 2:6, 7:6.

Džesika Pegula Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP, EPA/Andre Pichette, EPA/LUKAS COCH

Izjednačila je Ribakina, pobedom protiv Pegule 6:4, 6:1.

Teniserke SAD će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Velike Britanije i Japana.

U drugom polufinalu igraju branilac titule Italija i Ukrajina.

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium