Teniska legenda Bjern Borg kaže da živi dan po dan nakon što mu je dijagnostikovan izuzetno agresivan rak prostate.

Borg je vest objavio u poslednjem poglavlju svoje autobiografije, navodeći da je bolest u najnaprednijoj fazi, ali i da će se boriti svaki dan kao da je finale Vimbldona.

Borg je bivši broj jedan, osvojio je 11 grend slem titula, uključujući i pet uzastopnih Vimbldona, pre nego što se neočekivano penzionisao u 25. godini.

Šveđanin je operisan 2024. godine, ali je dijagnozu opisao kao tešku sa psihološke strane.

- Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista loše - rekao je Borg za "BBC".

- Svakih šest meseci idem i testiram se. Poslednji test sam uradio pre dve nedelje. To je stvar sa kojom moram da živim.

Borg se pregledao godinama pre nego što su lekari otkrili problem 2023. godine. Želeli su da urade dodatne testove, ali je Borg odleteo u Vankuver da bude kapiten na turniru Lejver kup pre nego što se vratio na još testova.

- Stvar je u tome što ne osećaš ništa, osećaš se dobro, a onda se to jednostavno desilo. Nadam se da ću biti dobro. Uzimam to dan za danom, godinu za godinom, nadam se - istakao je Borg.

