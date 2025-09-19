Arina Sabalenka voli da izaziva pažnju ponašanjem na društvenim mrežama.
ŠOK FOTKE ARINE SABALENKE: Provokativne i bizarne slike sa sestrom izazvale buru u javnosti
Ovog puta, Arina Sabalenka fotografisala se sa sestrom Tonečkom, ali u prilično provokativnim pozama. Ako se u obzir uzme da je njena sestra još uvek tinejdžerka, razloga za brigu itekako ima.
"Beloruska teniserka Arina Sabalenka poznata je ne samo kao vrhunska sportistkinja, već i kao divna sestra. Ipak, njeni fanovi često su znatiželjni da saznaju više o sestri Arine Sabalenke.
Ova beloruska teniserka dospela je u centar pažnje kada je nakon pobede u trećem kolu Madrid Opena 2023. godine uputila dirljivu poruku svojoj sestri.
Nakon toga, fanovi Sabalenke postali su još više zainteresovani da saznaju više o snažnoj vezi između teniserke i njene sestre", piše između ostalog u tekstu "Sportskeeda".
