Ovog puta, Arina Sabalenka fotografisala se sa sestrom Tonečkom, ali u prilično provokativnim pozama. Ako se u obzir uzme da je njena sestra još uvek tinejdžerka, razloga za brigu itekako ima.

"Beloruska teniserka Arina Sabalenka poznata je ne samo kao vrhunska sportistkinja, već i kao divna sestra. Ipak, njeni fanovi često su znatiželjni da saznaju više o sestri Arine Sabalenke.

Ova beloruska teniserka dospela je u centar pažnje kada je nakon pobede u trećem kolu Madrid Opena 2023. godine uputila dirljivu poruku svojoj sestri.

Nakon toga, fanovi Sabalenke postali su još više zainteresovani da saznaju više o snažnoj vezi između teniserke i njene sestre", piše između ostalog u tekstu "Sportskeeda".

