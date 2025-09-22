Na duhovit način prokomentarisao uspeh mladog Španca.
Tenis
"KARLOSE, NEMOJ DA SI TOLIKO POHLEPAN" Legendarni as se obratio Alkarazu i poslao mu brutalnu poruku! Svi su prvo zanemeli, pa umrli od smeha!
Slušaj vest
Legendarni Andre Agasi nije propustio priliku da na duhovit način prokomentariše impresivan uspon Karlosa Alkaraza u svetu tenisa.
Na ceremoniji nakon finalnog meča Lejver kupa, Agasi se obratio mladom Špancu, koji sa samo 22 godine već ima šest osvojenih Grend slem titula.
Jasno je da Alkaraz ozbiljno „juri“ rekord Novaka Đokovića od 24 najveće titule, pa se Agasi, svestan potencijala pred sobom, našalio i nasmejao sve prisutne.
Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Iako Alkaraz nije briljirao na Lejver kupu, uprkos pobedama u singlu i dublu, izgubio je meč protiv Tejlora Frica u dva seta.
"Karlose, nemoj da si toliko pohlepan sa grend slemovima! Ostavi neki i za svoju braću, pobogu!", kazao je Agasi i tako izazvao smeh kod svih prisutnih.
Reaguj
Komentariši