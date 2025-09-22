Slušaj vest

Legendarni Andre Agasi nije propustio priliku da na duhovit način prokomentariše impresivan uspon Karlosa Alkaraza u svetu tenisa.

Na ceremoniji nakon finalnog meča Lejver kupa, Agasi se obratio mladom Špancu, koji sa samo 22 godine već ima šest osvojenih Grend slem titula.

Jasno je da Alkaraz ozbiljno „juri“ rekord Novaka Đokovića od 24 najveće titule, pa se Agasi, svestan potencijala pred sobom, našalio i nasmejao sve prisutne.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Iako Alkaraz nije briljirao na Lejver kupu, uprkos pobedama u singlu i dublu, izgubio je meč protiv Tejlora Frica u dva seta. 

"Karlose, nemoj da si toliko pohlepan sa grend slemovima! Ostavi neki i za svoju braću, pobogu!", kazao je Agasi i tako izazvao smeh kod svih prisutnih.

Novak Đoković aplaudira Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport TV