U 87. godini preminuo je legendarni teniser i trener Nikola Pilić.

Nikola Pilić ostavio je neizbrisiv trag u istoriji tenisa, ne samo na ovim prostorima, već i u svetskim okvirima. Bio je jedan od pionira koji su postavili temelje savremenog tenisa, a učestvovao je i u formiranju ATP-a.

1/7 Vidi galeriju Nikola Pilić Foto: Starsport, EPA Andrej Cukic

Kao selektor, Pilić je ostavio dubok pečat u Dejvis Kupu, čak tri puta je podizao trofej sa reprezentacijom Nemačke, predvodeći timove koje su činile zvezde poput Borisa Bekera i Mihaela Štiga. I to nije bilo sve, 2005. godine odveo je i Hrvatsku do istorijskog trijumfa u ovom prestižnom takmičenju.

Mnogi Pilića smatraju "teniskim ocem Novaka Đokovića". Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu mladi Novak je brusio svoj talenat, u godinama kada se tek probijao ka vrhu.

Nikola Pilić i njegova akademija

Novak Đoković je u septembru 1999, nedugo posle NATO agresije na SR Jugoslaviju, otišao u Minhen kod Nikole Pilića i nekadašnji finalista Rolan Garosa odmah je video kakav biser ima pred sobom.

"Bio je četiri i po godine kod mene, više-manje. Tu je i moja supruga jako puno pomogla. U ono doba sam imao par igrača od 16, 17 godina, a on je imao 13. Posle mesec dana video sam kako se on ponaša, kako gleda i moja supruga je rekla 'Nikola, znaš šta, ovaj mali Đoković kada govori o tenisu, ta rečenica je vrlo slična tvojoj", rekao je Pilić u ranijem intervjuu za "K1 televiziju".

1/6 Vidi galeriju Nikola Pilić i Novak Đoković Foto: Damir Dervišagić, Starsport

"Nikad ništa nije zaboravio, razgovarali smo satima. Uhvatio sam ga i već u 15. godini sam bio uveren kao i njegov otac, da će biti jako dobar igrač. Nisam znao da će biti 'Broj 1', ali sam znao da će biti izvrstan igrač. Na kraju, nije imao ni 16 godina, a osvojio je prvenstvo Evrope do 16. Onda sam došao ovde i osvojio je prve ATP poene".

Pričao je Pilić i o odnosu sa Srđanom Đokovićem.

"Moram iskreno da kažem da smo Srđan i ja, kada je Novak imao 15 godina, bili uvereni da će igrati vrhunski tenis. Nismo znali da li će biti 'Broj 1', ali da će igrati vrhunski tenis. I moram da kažem da je Srđan uvek poštovao moje mišljenje i nikad mu neću zaboraviti. Napravio je neke stvari koje sam ja rekao da bi trebalo da napravi i uvek je stajao iza Novaka, u svakoj situaciji. Znam da je eksplozivan, da zna da kaže nekad i što ne bi trebalo, ali u tom periodu bio je jako važan za Novaka. Ne bih rekao da Novak bez njega 'nikad' ne bi nešto ostvario, ali puno teže. Moja supruga Mia i ja smo ga u to doba primili znajući šta se događa 1999. godine, primili smo ga skoro kao našeg sina. Zahvaljujući mojoj supruzi više nego meni".

