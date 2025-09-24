Slušaj vest

Novak Đoković više ne veruje u sebe i to je glavni razlog što ove sezone nije osvojio nijedan trofej, glasno razmišlja Patrik Muratoglu, jedan od najcenjenijih teniskih stručnjaka na svetu.

Vlasnik teniske akadenije u Nici i trener teniserke Naomi Osake razume da Novak Đoković ima 38 godina i da mu nije lako da izdrži napor tokom mečeva, ali ukazuje na jedan ozbiljan detalj.

Ne priča napamet - Patrik Muratoglu Foto: EPA Lukas Coch

- Novak je sigurno najbolji teniser svih vremena, ali on kao da više ne veruje u to - rekao je Muratoglu u podkastu "Biznis u sport" i nastavio:

- Način na koji se izražava sugeriše mi to. U izjavi posle poraza od Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena on praktično kaže: "Ne znam kako da pobedim." A ako on ne veruje u nešto, to se neće ni dogoditi.

Novinar je Patrika Muratoglua pitao o rešenjima koja bi mogao ponuditi Novaku Đokoviću, pošto je očigledno počeo da gubi motivaciju.

- Razumem tu situaciju, kad se celog života borite da postanete najbolji i konačno to postignete, šta preostaje? Kako možete biti motivisani kao pre? To je gotovo nemoguće. Zaista bih razmislio o tome kako da ponovo rasplamsa taj plamen, to bih uradio. Ne znam da li bih pronašao rešenje, ali to je ono što bih zaista tražio, jer mislim da je to jedini ključ.

1/10 Vidi galeriju Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Muratoglu nije izbegao odgovor na pitanje šta bi uradio i kako bi pomogao Novaku da mu je trener:

- Prvo bih osigurao da bude ubeđen da pobeđuje, jer ja u to verujem. Da vas podsetim, Novak je ove godine u polufinalu grend slemova dva puta gubio od Janika Sinera. To je pitanje motivacije.

Francuz smatra da se Đoković i ranije suočavao sa sličnim problemima.

- Tokom svoje karijere, kad je bilo pitanje života ili smrti, on je uvek uspevao da se vrati - bio je jasan Patrik Muratoglu.

Šta dalje - Novak Đoković Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Novak Đoković je ove sezone osvojio samo jedan trofej, što mu je bilo dovoljno za 100. titulu u karijeri - krajem maja u Ženevi bio je bolji od Poljaka Huberta Hurkača sa 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Na sva četiri grend slema Srbin je zaustavljen u polufinalu. Trenutno je četvrti na ATP listi, ali nije poznato na koliko turnira će igrati do kraja sezone.

Novak Đoković je u Njujorku otkrio da do kraja sezone planira da igra samo na turniru u Atini, koji je preselio iz Beograda. Nije još potvrđeno da li će biti učesnik mastersa u Parizu, čiji je početak planiran za 27. oktobar. Njegovo ime, takođe bez potvrde, nalazi se na listi učesnika mastersa u Šangaju, koji počinje 1. oktobra.