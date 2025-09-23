– Za mene je poseban osećaj ovo večeras. Gledati film uz koji su evocirane neke uspomene iz mog detinjstva. I naravno slavi veliku karijeru Nikija koji je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića sa 12, 13 godina u veoma izazovnim vremenima i to je najbolja moguća odluka koju su doneli. Prihvatio me je kao sina i u saradnji sa mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čoveku, hvala Niki za sve. Hvala ti i što si toliko toga lepog uradio za tenis i za Srbiju kojoj si doneo jedini Dejvis kup. Ujedinio si dve nacije koje su bratske nacije, ali koje su prošle teške trenutke – rekao je Đoković posle projekcije filma.