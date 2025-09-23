Slušaj vest

Vest da je u 87. godini života preminuo Nikola Pilić potresla je čitav teniski svet.

Mnogi Pilića smatraju "teniskim ocem Novaka Đokovića". Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu mladi Novak je brusio svoj talenat, u godinama kada se tek probijao ka vrhu.

Često je Novak Đoković pričao o tome koliki je Nikola Pilić imao uticaj na njega.

Nikola Pilić i Novak Đoković Foto: Damir Dervišagić, Starsport

Novak je u martu prošle godine bio specijalni gost na regionalnoj premijeri filma "Nikola Pilić - Legenda", koja je održana u velikoj sali Doma Omladine.

Đoković tada na premijeru došao u društvu samog Pilića, a film je uz čuvenog trenera ispratio iz prvog reda.

– Za mene je poseban osećaj ovo večeras. Gledati film uz koji su evocirane neke uspomene iz mog detinjstva. I naravno slavi veliku karijeru Nikija koji je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića sa 12, 13 godina u veoma izazovnim vremenima i to je najbolja moguća odluka koju su doneli. Prihvatio me je kao sina i u saradnji sa mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čoveku, hvala Niki za sve. Hvala ti i što si toliko toga lepog uradio za tenis i za Srbiju kojoj si doneo jedini Dejvis kup. Ujedinio si dve nacije koje su bratske nacije, ali koje su prošle teške trenutke – rekao je Đoković posle projekcije filma.

