Slušaj vest

Vest o smrti legendarnog Nikole Pilića potresla je danas teniski svet.

Velikan jugoslovenskog i svetskog tenisa, nekadašnji savetnik u stručnom štabu Dejvis kup reprezentacije Srbije i teniski otac Novaka Đokovića, Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života.

Uz Jelenu Genčić i Marjana Vajdu Pilić se smatra najznačajnijim trenerom koji je oblikovao teniski put našeg Novaka Đokovića. U njegovoj akademiji u Minhenu novak je brusio svoj talenat i probijao se ka teniskom Olimpu.

A Nikola je od starta verovao u Srbina Nešto posebno video je u simpatičnom klincu sa Banjice, čim ga je prvi put ugledao na terenu. I nije pogrešio, godine su prošle, a taj dečak postao je najbolji u istoriji belog sporta.

1/7 Vidi galeriju Nikola Pilić Foto: Starsport, EPA Andrej Cukic

Nakon Novakovog odlaska iz akademije pomno je pratio svaki njegov korak i radovao se uspesima Sbina. I kada su ga drugi otpisivali, on nije gubio veru. U svojim izjavama Novaka je dizao u nebesa, a na sramne napade na Srbina uvek je imao brutalan odgovor.

Tako je legendarnog Šveđanina Matsa Vilandera zbog Novaka jednom prilikom nazvao "kretenom".

"Ma pustite Vilandera, on je kreten koji je pričao svašta, a sad je promenio ploču", rekao je u jednom intervjuu za Kurir Pilić.

Posebno mu je smetalo to što Novak ne dobija respekt kakav bi trebalo da ima najbolji igrač u istoriji ovog sporta.

"Taj respekt koji on ima je možda samo 1/3 onoga što bi trebalo da bude. Ja mislim da se to neće promeniti, možda jedino kada prestane da igra, ali i tada je pitanje. Setite se šta su mu radili u Australiji i on je toliko pametan da ćuti, ne kaže ništa i dođe sledeće godine, osvoji i začepi im usta flasterom", govorio je Pilić.

"Hteli su da ga kazne, da naprave od njega ono što su pokušali u Melburnu, a sada niko ne može da kaže da nije najbolji na svetu", izjavio je proslavljeni trener kada je Novak 2023. osvojio Rolan Garos.

Engleze je najviše kritikovao zbog sramnog odnosa prema Srbinu.

Foto: Starsport©

"Njima jednostavno smeta da neko ko je bio prvi 420 sedmica ima ličnost i ima harizmu i još ima osećaj za humor. Naravno zna da ceni i respektuje svoje protivnike, mnogo bolje nego neki drugi. Ali neka im malo smeta i što im više smeta to mi je draže".

Nemojte zaboraviti da kada je Novak igrao Vimbldon sa Federerom da su oni na njegovu duplu grešku aplaudirali. Nisam ništa iznenađen, jer to je kod njih ne samo u sportu već i u kulturi. Toliko su lagali da ne može više da se laže. Sve obrnuto kažu i to je opšte poznato. Ja sam uvek branio Novaka, jer čovek nije ništa uradio, jedino što igra dobar tenis, a oni su protiv njega. Jednostavno im smeta, došao je neko ko nije po njihovoj meri".

Smatrao je da ni Srbi još uvek nisu svesni njegove veličine.

"Ja bih samo želeo da Srbi cene Novaka isto onako kako Argentinci cene Maradonu i Mesija. Imidž koji je on napravio za Srbe i Srbiju... To je čudo! Svi znamo šta su pisali o Srbima i Srbiji pre nekoliko decenija. Novak nije samo ambasador sporta, već i osoba sa harizmom, personalitijem, koji ume da se našali, da priča o ozbiljnim temamam... Činjenica je da ga ne vole mejnstrim mediji, ali to je druga stvar. Znamo svi kako to ide. Ne samo u sportu, već i u politici. Sve brojke su na strani Novaka. Sve. Zato je Đoković najbolji teniser svih vremena".

Kurir sport