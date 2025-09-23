Slušaj vest

Velikan jugoslovenskog i svetskog tenisa, nekadašnji savetnik u stručnom štabu Dejvis kup reprezentacije Srbije i teniski otac Novaka Đokovića, Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života.

Uz Jelenu Genčić i Marjana Vajdu Pilić se smatra najznačajnijim trenerom koji je oblikovao teniski put našeg Novaka Đokovića. U njegovoj akademiji u Minhenu novak je brusio svoj talenat i probijao se ka teniskom Olimpu.

Kada je imao samo 12 godina, 1999. godine Novak je napustio Beograd i otišao u Minhen na čuvenu akademiju Nikole Pilića.

To je bio ključni trenutak u karijeri srpskog asa. Akademija je imala vrhunske uslove o kojima Novak u to vreme u Srbiji nije mogao ni da sanja.

Međutim, Nikola nije brinuo samo o teniskom razvoju simpatičnog klinca iz Beograda, primio je Novaka u svoj dom i pazio ga kao rođeno dete.

"Više puta sam rekao da je on moj teniski otac. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića sa 12, 13 godina u veoma izazovnim vremenima i to je najbolja moguća odluka koju su doneli. Prihvatio me je kao sina i u saradnji sa mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čoveku, hvala Niki za sve" izjavio je nedavno Đoković.

Dok je NATO bombardovao našu zemlju, Popularni Niki i njegova supruga Mia gledali su Srbina kao svog sina.

"Moja supruga Mia i ja smo ga u to doba primili znajući šta se događa 1999. godine, primili smo ga skoro kao našeg sina. Zahvaljujući mojoj supruzi više nego meni", rekao je jednom prilikom Pilić.

"Bio je četiri i po godine kod mene, više-manje. Tu je i moja supruga jako puno pomogla. U ono doba sam imao par igrača od 16, 17 godina, a on je imao 13. Posle mesec dana video sam kako se on ponaša, kako gleda i moja supruga je rekla 'Nikola, znaš šta, ovaj mali Đoković kada govori o tenisu, ta rečenica je vrlo slična tvojoj", otkrio je pre nekoliko godina u intervjuu za K1 legendarni Hrvat.

Nikola i Mia Pilić u svom domu Foto: www.arabapilic.com

Nije mogao da predoseti da će biti najbolji u istoriji, ali je znao da ima neverovatan potencijal.

"Moj posao kao trenera i bivšeg tenisera je kao da vadite dijamante iz rudnika, i onda vam dođe malo drugačiji dijamant, najčistiji. Takav je bio Novak. On je za mene bio idealana mogućnost za vrhunsko brušenje. Orlandiću sam tada rekao: "Imate jednog malog Srbina, ja bi došao na fjučers u Beograd s njim". I tu je osvojio prva 24 ATP poena", rekao je Pilić i dodao:

"Neki vole njegovog oca Srđana, neki ne, ali nas dvojica smo jedni od retkih, ako ne i jedini koji smo verovali da Novak može daleko da dogura, a imao je 16 godina. Ništa nije zaboravljao, već tada je bio pravi profesionalac. To nije jednostavno, kad ste trener, igračima dajete mnogo, a obično dobijete malo. Od Novaka sam dobijao baš puno. Moja supruga mi jednom rekla: "Ovaj mali, kad govori nešto o tenisu, rečenice su mu slične tvojima". Imao je tada 13 godina. Ja sam verovao, samouk sam, puno sam učio, moja želja za pobedom je bila u tonama, a takav je i Novak".

Nakon Novakovog odlaska iz akademije pomno je pratio svaki njegov korak i radovao se uspesima Sbina. I kada su ga drugi otpisivali, on nije gubio veru. U svojim izjavama Novaka je dizao u nebesa, a na sramne napade na Srbina uvek je imao brutalan odgovor.

