Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, nakon devet godina zajedničkog života i braka, odlučili su ovog leta da stave tačku na njihovu višegodišnju ljubav.

Razlog za takvu odluku je nevertstvo Bastijana Švajnštajgera, koji je prevario Anu sa Silvom Kapitanovom, a o svemu tome svedoče njihove zajedničke fotografije koje su šokirale čitav svet.

1/12 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia

Bastijan je uhvaćen "na gomili" sa Bugarkom, pa je logičan rasplet bio da Ana ostavi nekadašnjeg nemačkog fudbalera sa kojim ima troje dece.

Ipak, Ana nije u potpunosti izbrisala Bastijana, što se jasno može videtu u njenoj listi prijatelja koje prati na Instagramu - i obrnuto.

1/2 Vidi galeriju Ana Ivanović još uvek nije otpisala Bastijana Foto: Printscreen/Instagram/bastianschweinsteiger, printscreen/instagram/anaivanovic

Ana i dalje prati Bastijana, ali i on nju, iako ju je Švajnštajger emotivno povredio kada je odlučio da jednu od najlepših sportistkinja prevari sa Silvom - i to na očit cele javnosti.

Kako su se upoznali Ana i Bastijan?

Njihova ljubavna priča je počela na jedan nesvakidašnji način. Upoznao ih je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman a u početku Ana i Bastijan su bili samo prijatelji. Svoju vezu započeli su tokom tokom Aninog učešća na "US opena" 2014. godine u Njujorku."

Pre nego što je uplovio u vezu sa našom bivšom teniserkom, Bastijan Švajnštajger je bio u sedmogodišnjoj vezi sa Sarom Brandner za koju su mnogi mislili da će postati gospođa Švajnštajger.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bastijan je vrlo brzo na sve načine počeo da pokazuje svoju ljubav prema Ani. Prvo je na kopačkama ispisao njeno ime, datum početka veze s njom (5. 9. 2014) i „dušo“, reč kojom se obraća svojoj devojci, iznad srpske zastave.

Kasnije sve je došlo na svoje mesto i par je stao pred oltar. Bajkovito venačanje su organizovali u Veneciji, baš tamo gde je sudbonosno "da" izgovorio i Džordž Kluni, a njihovu ceremoniju je pratilo više od 200 medija. Prvu bračnu noć proveli su u luksuznom apartmanu pod nazivom "Alcova Tiepolo Suite" u kojem noć košta 4.950 evra.

I pored velike ljubavi koja je vladala između Ane i Bastijana, na kraju se sve ipak završilo razvodom...

BONUS VIDEO: