Bublik, 19. teniser sveta, pobedio je posle sat i 51 minuta i osvojio četvrtu titulu u sezoni.
ČETVRTA TITULA U SEZONI: Bublik podigao trofej na turniru u Hangdžou
Kazahstanski teniser Aleksander Bublik osvojio je titulu na turniru u Hangdžou, pošto je u finalu pobedio 88. igrača sveta Francuza Valentena Rojera posle dva seta, 7:6, 7:6.
U dva seta teniseri nisu napravili nijedan brejk, pa su odigrali dva taj-brejka. Oba taj-brejka Bublik je dobio sa po 7:4.
Bublik je osvojio osmu titulu u karijeri i popeće se na 16. mesto na ATP listi.
Rojer je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb i igrao je u prvom ATP finalu u karijeri. On će za 13 pozicija popraviti plasman na svetskoj rang-listi.
(Beta)
