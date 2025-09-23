Slušaj vest

Kazahstanski teniser Aleksander Bublik osvojio je titulu na turniru u Hangdžou, pošto je u finalu pobedio 88. igrača sveta Francuza Valentena Rojera posle dva seta, 7:6, 7:6.

U dva seta teniseri nisu napravili nijedan brejk, pa su odigrali dva taj-brejka. Oba taj-brejka Bublik je dobio sa po 7:4.

Bublik je osvojio osmu titulu u karijeri i popeće se na 16. mesto na ATP listi.

Rojer je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb i igrao je u prvom ATP finalu u karijeri. On će za 13 pozicija popraviti plasman na svetskoj rang-listi.

