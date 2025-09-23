ĐOKOVIĆ PRIJAVIO PRVI TURNIR KOJI NIJE GREND SLEM! Kinezi objavili: Naš četvorostruki pobednik se vraća
Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Šangaju zvanično su potvrdili da će na njihovom ovogodišnjem izdanju nastupiti Novak Đoković.
Zanimljivost je da će tom prilikom rekorder sa 24 grend slem titule prvi put nakon maja nastupiti na nekom turniru koji nije grend slem turnir. U maju je igrao na ATP turniru u Ženevi i potom učestvovao samo na grend slem turnirima, Rolan Garosu, Vimbldonu i Ju-es openu.
"Naš četvorostruki pobednik se vraća", napisali su na društvenim mrežama organizatori turnira u Šangaju kojeg je Đoković, trenutno četvrti igrač na svetu, osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. godine.
Turnir se održava od 1. do 12. oktobra, a glavni rivali Đokoviću, koji danas žali odlazak Nikole Pilića, će i ovaj put biti Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner.