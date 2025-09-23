Slušaj vest

Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Šangaju zvanično su potvrdili da će na njihovom ovogodišnjem izdanju nastupiti Novak Đoković.

Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

 Zanimljivost je da će tom prilikom rekorder sa 24 grend slem titule prvi put nakon maja nastupiti na nekom turniru koji nije grend slem turnir. U maju je igrao na ATP turniru u Ženevi i potom učestvovao samo na grend slem turnirima, Rolan Garosu, Vimbldonu i Ju-es openu.

"Naš četvorostruki pobednik se vraća", napisali su na društvenim mrežama organizatori turnira u Šangaju kojeg je Đoković, trenutno četvrti igrač na svetu, osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. godine.

Turnir se održava od 1. do 12. oktobra, a glavni rivali Đokoviću, koji danas žali odlazak Nikole Pilića, će i ovaj put biti Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport