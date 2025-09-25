Slušaj vest

Frensis Tijafo veruje da će se uskoro pojaviti novi igrač koji bi mogao da se umeša u borbu sa Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

Ova dva tenisera dominiraju već duže vreme i zajedno su osvojili osam grend slem titula. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje: ko bi mogao da im parira?

Amerikanac smatra da postoji potencijal, ali da još uvek nije jasno ko bi mogao da bude taj „treći čovek“ koji bi prekinuo njihovu dominaciju.

"Ima nekoliko momaka. Ne kažem da mogu da ih pobede, ali da im zaprete, mislim da je moguće. Sada svi čekamo da vidimo ko je taj treći momak. Ko je četvrti?", kazao je Tijafo.

Iako Novaka Đokovića smatra najboljim svih vremena, misli da on više ne može da parira Karlosu i Janiku.

"Njega ne računam. Ima 40 godina. Volim ga, ali ne računam. Najbolji je svih vremena. On je bez konkurencije", rekao je Amerikanac.