Španac zabrinuo navijače.
Tenis
ALKARAZ PAO NA TEREN, PA SE PREVIJAO OD BOLOVA! Karlos doživeo ozbiljnu povredu? Navijači ostali u šoku zbog prizora, pogledajte scenu koja obilazi svet! VIDEO
Slušaj vest
Španski teniser Karlos Alkaraz zabrinuo je svoje navijače nakon što se povredio u prvom kolu turnira u Tokiju.
Meč protiv Sebastijana Baesa počeo je dobro za mladog Španca, brzo je stigao do vođstva 2:0, ali je potom iznenada izgubio servis i osetio bol zbog koje je morao da zatraži medicinski tajm-aut.
Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Na prvi pogled činilo se da nije reč o ozbiljnoj povredi, ali izraz lica Alkaraza govorio je drugačije.
Tek tokom intervencije lekarskog tima postalo je jasnije da situacija nije bezazlena.
Reaguj
Komentariši