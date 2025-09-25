Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz zabrinuo je svoje navijače nakon što se povredio u prvom kolu turnira u Tokiju.

Meč protiv Sebastijana Baesa počeo je dobro za mladog Španca, brzo je stigao do vođstva 2:0, ali je potom iznenada izgubio servis i osetio bol zbog koje je morao da zatraži medicinski tajm-aut.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Na prvi pogled činilo se da nije reč o ozbiljnoj povredi, ali izraz lica Alkaraza govorio je drugačije.

Tek tokom intervencije lekarskog tima postalo je jasnije da situacija nije bezazlena.

Karlos Alkaraz se žali sutkinji na Novaka Đokovića Izvor: Eurosport