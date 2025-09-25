Slušaj vest

Ne stišava se bura nakon šokantne izjave Federera!

Jedan od najboljih tenisera svih vremena, proslavljeni Švajcarac Rodžer Federer, optužio je nedavno organizatore turnira da "nameštaju titule" Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.

U podkastu kod "Endija Rodika" Federer je izjavio da organizatori namerno usporavaju podloge na nekim turnirima, jer to odgovara favoritima. Žele najbolje u finalu, pa na taj način otežavaju posao autsajderima.

"Time slabiji igrači moraju da pogađaju neverovatne vinere kako bi pobedili Sinera, jer, ako je teren brz, onda im je možda potrebno samo nekoliko dobrih udaraca u pravom trenutku. Direktori turnira razmišljaju kao: 'Radije bih imao Sinera i Alkarasa u finalu, znate...'", rekao je Federer.

Njegova izjava odjeknula je teniskim svetom, pa su novinari, po dolasku u Peking, zamolili Sinera da prokomentariše tvrdnje slavnog Švajcarca.

"Svi betoni su poprilično isti. Ima nekih promena nekada, ali one si minimalne. Eto možda Indijan Vels, jer lotpica veoma visoko odskače i drugačije se ponaša kada je u kontaktu sa podlogom, ali manje više je svima sve isto tokom mečeva", rekao je Siner i dodao:

"I ovako je već neko vreme, ne znam da li će nešto menjati. Ja sam samo teniser koji pokušava da se prilagodi koliko zna i ume. Mislim da radim dosta dobar posao. Videćemo šta će biti sa svakim turnirom ponaosob u budućnosti".

