Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da drugi put zaredom pobedi Holgera Runea.
UMESTO DA OSVOJI PRVI SET, MEĐEDOVIĆ SE POTPUNO RASPAO! Srbin ispustio veliku šansu protiv 11. na svetu
Nakon pobede Međedovića krajem januara ove godine u Dejvis kupu Rune se revanširao u prvom kolu turnira u Tokiju.
Trenutno 11. teniser sveta je pobedio Međedovića u dva seta rezultatom 7:6(9:7), 6:1.
Međedović, koji je 63. na planeti, odigrao je odličan prvi set koji je nesrećno izgubio nakon što je ima prednost od 3:0 u gemovima, a zatim i 4:1 u taj-brejku. Posle toga se raspao na terenu.
Prvi deo igre je trajao 69 minuta, a drugi samo 30.
Rune će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Itana Kvina.
