Nakon pobede Međedovića krajem januara ove godine u Dejvis kupu Rune se revanširao u prvom kolu turnira u Tokiju.

Trenutno 11. teniser sveta je pobedio Međedovića u dva seta rezultatom 7:6(9:7), 6:1.

Međedović, koji je 63. na planeti, odigrao je odličan prvi set koji je nesrećno izgubio nakon što je ima prednost od 3:0 u gemovima, a zatim i 4:1 u taj-brejku. Posle toga se raspao na terenu.

Prvi deo igre je trajao 69 minuta, a drugi samo 30.

Rune će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Itana Kvina.

