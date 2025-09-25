Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Danca Holgera Runea posle dva seta, 6:7, 1:6.

Na ovom meču viđena je i svađa dvojice tenisera, a srpski igrač se nije libio da protivniku kaže sve što misli.

Povreda Hamada Međedovića na Vimbldonu

Međedoviću se nije dopalo ponašanje Runea u poslednjih nekoliko poena taj-brejka, kada je Hamad imao i set loptu.

- Niko te ne voli, i ovo je dokaz. Nikada nećeš ni da se izvineš. Svako normalno ljudsko biće bi bar znalo da se izvine - rekao je Hamad i potom nastavio:

- Niko te ne voli. Svi ljudi su mi to rekli. I baš me briga šta ćeš ti da mi kažeš - izjavio je Međedović.

Rune će u osmini finala igrati protiv 81. tenisera sveta Amerikanca Itana Kvina, koji je u prvom kolu pobedio svog sunarodnika, 32. igrača sveta Aleksa Mikelsena.

