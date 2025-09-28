Slušaj vest

Boris Beker uputio je ozbiljno upozorenje mladom asu Barselone, koji je doživeo meteorski uspon u poslednje dve godine i postao globalna zvezda.

Pre svog 18 rođendana Lamin Jamal je osvojio Evropsko prvenstvo sa Španijom i šampionsku titulu sa Barselonom, a nedavno je drugi put zaredom proglašen za najboljeg mladog fudbalera sveta.

Lamin Jamal Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, čini se da ga je slava već ozbiljno uzdrmala, pošto je ovog leta bio u centru nekoliko skandala. Raskidi, veze sa starijim influenserkama, javni incidenti i ludovanje sa Nejmarom - sve ukazuje na to da ozbiljno balansira na ivici.

Krenula je nova sezona i fokus se vratio na njegove sportske uspehe.

"Lamin je divan. Osvaja sve. Trenutno je najbolji mladi igrač na svetu. Podseća me na mene kada sam imao 17 godina i osvojio Vimbldon" kaže Beker.

Nešto slično je i sam prošao, pa upozorava mladog fudbalera da mora imati prave ljude oko sebe, kako ne bi skrenu sa puta.

"Samo pogledajte kroz šta sve Jamal prolazi ovih dana. Mislim da postoji visok rizik da će se suočiti sa poteškoćama za 10 ili 15 godina. Nisu imali mnogo, a sada su on i njegova cela porodica bogati. Mnogi će im prići iz interesa", kaže Beker.

"Izgubio je svoju privatnost. Mora imati dvoje ili troje ozbiljnih ljudi oko sebe. Mora birati prijatelje, verovati svojoj porodici i napraviti sigurnosnu mrežu", dodao je Nemac.

Kurir sport