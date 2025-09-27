Slušaj vest

Poznata grčka muzička zvezda Aleksandra Preher, poznatija kao Aura, opet je digla prašinu na društvenim mrežama, ovog puta zbog poruke koju je uputila ni manje ni više nego Novaku Đokoviću.

Popularna pevačica, prepoznatljiva po svom stilu i harizmi, obratila se najboljem teniseru sveta direktno iz Atine.

Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

U kratkom video-snimku sa ulica grčke prestonice, zgodna Grkinja je poslala poruku našem šampionu,

- Nole, nisam Srpkinja, ali... Nole, čula sam da si se preselio u Atinu, Glifadu, i tražim te, jer želim da ti otpevam "Ti moje zlato" - kazala je Aleksandra, pa zapevala poznatu srpsku pesmu.

- Pa, gde si bre Nole, gde si? Tražim te, tražim te - dodala je pevačica na srpskom jeziku.

