Novak Đoković ne planira da ide uskoro u penziju, tvrdi bivši teniser Mark Nouls.

Već neko vreme se priča o tome kada će Novak Đoković otići u penziju, a jedina istina je da to niko ne zna – pa ni sam Novak.

To, međutim, ne može ni neće da sprečiti ljude da spekulišu, pa tako ni nekada 96. teniser planete, a trenutno trener Džesike Pegule:

- Teško je spekulisati o Novaku Đokoviću. Mislim da nijedan običan smrtnik ne bi mogao da pronađe, ali on može. Na sreću po nas, možemo još da ga gledamo. Želimo da gledamo najvećeg svih vremena da igra zauvek - rekao je Nouls.

Novak je u nekoliko navrata istakao da bi voleo da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

- On prkosi vremenu, svi to volimo. Niko nije radio to što on radi. On se bori protiv vremena! Ono što sam ja čuo, on nema nameru da završi karijeru i igraće i 2026. i 2027. godine. Očigledno on i dalje voli izazove i veruje u sebe - dodao je Nouls.

