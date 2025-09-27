Slušaj vest

Slavni italijanski teniser Lorenco Museti savladao je Đovanija Mpetšija Perikara sa 2:1 u setovima u prvom kolu ATP turnira u Pekingu (7:6(3), 6:7(4), 6:4), ali je u centar pažnje javnosti dospeo zbog rasističkog skandala.

U taj-brejku drugog seta pri rezultatu 4:3 za njega, neko se na tribinama zakašljao i to je bio znak da Museti krene sa gnusnim i žestokim uvredama.

- Uvek se zakašlju, ti prokleti Kinezi, nastavljaju da kašlju, je**te, kašlju na svaka tri minuta - opleo je on i izazvao brutalnu reakciju publike.

Ujutru je Museti pokušao da ispravi stvari tako što se putem svog Instagram naloga izvinio.

- Dragi kineski navijači, želeo bih iskreno da se izvinim zbog onoga što sam juče rekao u frustraciji tokom mog meča.

Moje reči su bile upućene samo za nekoliko pojedinaca u publici koji su više puta kašljali i ometali igru. Nikada, ni na koji način, nisu bile namenjene kineskom narodu. Desilo se u trenutku stresa i napetosti u drugom tajbrejku, ali ipak, ovo nije nikakvo opravdanje. Svestan sam da je način na koji sam se izrazio bio pogrešan i neprimeren i da je povredio osećanja mnogih kineskih navijača. Duboko žalim zbog toga i osećam veliko kajanje.

Oduvek sam se divio kineskom narodu i zaista cenim igranje u vašoj zemlji. Vraćam se u Kinu od 2018. godine i uvek se ovde osećam veoma dobrodošlo. Zahvalan sam na neverovatnoj podršci koju stalno dobijam i na mnogim navijačima koje imam u Kini. Još jednom, zaista mi je žao. Duboko vas poštujem, ovde se osećam kao kod kuće i cenim toplinu i ljubaznost koju sam uvek dobijao od vas - napisao je on.

U narednom kolu Museti će igrati protiv Adrijana Manarina i videćemo da li će mu publika oprostiti ovaj ispad.

Pogledajte kako je izgledao ovaj rasistički skandal:

