Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedio Francuza Terensa Atmana rezultatom 6:4, 5:7, 6:0. Iako nije blistao tokom prva dva seta, Siner je dodao gas u trećem i opravdao je ulogu favorita.

Meč je trajao dva sata i 22 minuta. 

Siner je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis Atmanu i tako poveo 1:0 u setovima.

Janik Siner Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atman je zatim dva puta imao brejk zaostatka u drugom setu, ali je uspeo da dođe do preokreta i izjednačenja u setovima.

Drugi teniser sveta je bio ubedljiv u trećem setu, a Atmanu nije prepustio nijedan gem.

Siner će u četvrtfinalu igrati Mađara Fabijana Marožana, koji je ranije danas pobedio Francuza Aleksandra Milera sa 6:3, 7:6 (7:5).

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

