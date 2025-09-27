Slušaj vest

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Tokiju, pošto je u osmini finala pobedio Belgijanca Zizua Bergsa rezultatom 6:4, 6:3 za sat i 20 minuta igre.

Nije blistao Alkaraz, ali je odigrao koliko je trebalo i stigao do trijumfa.

Karlos Alkaraz u Tokiju

Bergs je prvi došao do brejka na meču, imao je prednost 2:1 u prvom setu, ali je zatim Alkaraz posle preokreta poveo 1:0 u setovima.

Španski teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis Bergsu i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Alkaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Brendona Nakašime, koji je ranije danas pobedio Mađara Martona Fučoviča rezultatom 7:5, 6:3.

ATP turniru u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

