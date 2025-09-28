Slušaj vest

Najbolji teniseri i teniserke na svetu traže više novca na grend slemovima!

Desetoro najboljih predvođeni Karlosom Alkarazom, Janikom Sinerom, Arinom Sabalenkom i Igom Švjontek uputilo je novo pismo bordu grend slemova sa zahtevom da se povećaju nagradni fondovi i igračima pruži veći uticaj u donošenju odluka.

Zinulo im za parama - Karlos Alkaraz i Janik Siner Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Stav Đokovića

Zanimljivo, među onima koji traže sve više i više novca nije ime najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića. Srbin se sada distancirao od zaverenika, iako je u martu bio među potpisnicima, kada je na istu adresu, sa istim sadržajem poslato prvo pismo. Tada svoj potpis od onih koji su bili u prvih deset odbila je da potpiše samo Jelena Ribakina.

Prema pisanju agencije "Asošijeted pres" pismo je poslato 30. jula, ali javnost nije bila obaveštena. Igrači su angažovali Larija Skota, bivšeg direktora WTA tura, kao konsultanta. Održali su nekoliko sastanaka na kojima je bio prisutan veći broj igrača, predstavnici sva četiri grendslema i Skot.

Nikad dosta novca - Iga Švjontek i Arina Sabalenka na Rolan Garosu 2025 Foto: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Ozbiljni prohtevi

Saznalo se da sportisti žele da se nagradni fondovi povećaju sa 16 na 22 odsto, do 2030. godine. Plus izdvajanje novca za razne fondove: penzijski, zdravstveni i za materinstvo. Takođe, traži se da Saveti igrača imaju pravo uticaja i kada su četiri najveća turnira u pitanju, što sada nemaju.

Isto tako, teniseri su ogorčeni na produžavanje turnira na 15 dana, jer sada imaju tri vikenda manje za odmor. Sada tri grendslema počinju u nedelju umesto ponedeljak (Melburn, Pariz i Njujork), a i London je pre nekoliko godina uveo da se igra druge nedelje turnira, koja je ranije bila slobodan dan.

Nikad više nije bilo love

Predstavnici US opena su odgovorili pre oko mesec dana i podsetili da je nagradni fond ovog turnira u poslednjih pet godina porastao za 57 odsto. Ove godine je bio rekordan, čak 90 miliona dolara. Međutim, za igrače to još nije dovoljno, jer se procenjuje da je ukupna zarada organizatora od ovog grendslema oko pola milijarde.

Nagradni fondovi grendslemova

Australijan open 82,46 miliona evra

Rolan Garos 56,35 miliona evra Vimbldon 61,26 miliona evra US open 76,91 miliona evra

Proletos je PTPA (Asocijacija profesionalnih igrača tenisa) čiji je koosnivac i Đoković, tužila vodeće teniske organizacije (ATP, WTA, ITF), ali Novak nije bio među potpisnicima.