MEDVEDEV RUTINSKI DO ČETVRTFINALA PEKINGA: Ruski teniser ubedljiv protiv Davidovič Fokine
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije 6:3, 6:3.
Meč je trajao jedan sat i 25 minuta i Danil Medvedev dominirao je tokom čitavog duela.
Danil Medvedev Foto: Chu Chen / Xinhua News / Profimedia, JAMES GOURLEY / AFP /Profimedia, Screenshot
Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Nemca Aleksandra Zvereva i Francuza Korentana Mutea.
