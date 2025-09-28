Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije 6:3, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 25 minuta i Danil Medvedev dominirao je tokom čitavog duela.

Danil Medvedev Foto: Chu Chen / Xinhua News / Profimedia, JAMES GOURLEY / AFP /Profimedia, Screenshot

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Nemca Aleksandra Zvereva i Francuza Korentana Mutea.

