Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladao Amerikanca Brendona Nakašimu.

Prvi reket sveta slavio je posle jedan sat i 21 minut igre rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:4).

Ovo je bio treći međusobni duel španskog i američkog tenisera, a treći trijumf Alkaraza, koji će u polufinalu igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je u četvrtfinalu pobedio Australijanca Aleksandra Vukića 6:3, 6:2.

Plasman u polufinale turnira u Tokiju izborio je i Amerikanac Tejlor Fric, koji je savladao sunarodnika Sebastijana Kordu 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Fric će u polufinalu igrati protiv još jednog Amerikanca Džensona Bruksbija, koji je bio bolji od Danca Holgera Runea 6:3, 6:3.

Fric je plasmanom u polufinale turnira u glavnom gradu Japana izborio povratak na četvrto mesto na narednoj ATP listi. On će na četvrtom mestu prestići Srbina Novaka Đokovića, koji će na narednoj ATP listi biti peti teniser sveta.

