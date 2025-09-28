Slušaj vest

Ivan Ljubičić je nesumnjivo jedan od najboljih tenisera koje je Hrvatska imala.

Ljubičić je doneo Hrvatskoj bronzu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine i trofej Dejvis kupa godinu dana kasnije.

Zato su Hrvati polagali velike nade da bi njegov sin Leonardo mogao da krene njegovim stopama.

Međutim, 16-godišnji naslednik je odlučio da igra za drugu državu. Kako prenose tamošnji mediji, Leonardo Ljubičić je odlučio da igra pod zastavom Monaka. Ivan je po završetku karijere sa porodicom našao dom upravo u ovom gradu, pa je njegov sin zatražio i dobio tamošnje državljanstvo.

Teniski savez Monaka odmah ga je uvrstio u razvojni tim Dejvis Kup reprezentacije.

Lenardo je kao junior igrao u Rijeci ove sedmice na Kvarner Junior Openu, kojeg je i osvojio.