Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je četvrtfinalu savladao Mađara Fabijana Marošana

Siner je posle  jedan sat i 21 minuta igre slavio rezultatom 6:1, 7:5.

Italijanski teniser će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora kome je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede pri rezultatu 4:1.

U preostala dva četvrtfinala kasnije danas sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Lerner Tijen (SAD) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Danil Medvedev (Rusija).

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport