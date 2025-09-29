Siner rutinski odradio posao u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu.
SINER GAZI SVE PRED SOBOM! Slomio Mađara i izborio plasman u polufinale Pekinga!
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je četvrtfinalu savladao Mađara Fabijana Marošana
Siner je posle jedan sat i 21 minuta igre slavio rezultatom 6:1, 7:5.
Italijanski teniser će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora kome je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede pri rezultatu 4:1.
U preostala dva četvrtfinala kasnije danas sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Lerner Tijen (SAD) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Danil Medvedev (Rusija).
