Američki teniser Tejlor Fric plasirao se danas u finale turnira u Tokiju, pošto je pobedio sunarodnika 86. igrača sveta Džensona Bruksbija posle dva seta, 6:4, 6:3.

Peti teniser sveta pobedio je posle sat i 31 minuta.

Konferencija za medije Tejlora Frica posle meča protiv Novaka Đokovića Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je u dva seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Njegov protivnik u finalu biće pobednik duela prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa i Norvežanina Kaspera Ruda, 12. na ATP listi.

profimedia-1021005221.jpg
Marijana Veljović i Karlos Alkaraz
Karlos Alkaraz
Novak Đoković

