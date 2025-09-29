Tenis
I ZA SAM KRAJ - OKRŠAJ SA ALKARAZOM ILI RUDOM! Fric se plasirao u finale turnira u Tokiju!
Američki teniser Tejlor Fric plasirao se danas u finale turnira u Tokiju, pošto je pobedio sunarodnika 86. igrača sveta Džensona Bruksbija posle dva seta, 6:4, 6:3.
Peti teniser sveta pobedio je posle sat i 31 minuta.
Konferencija za medije Tejlora Frica posle meča protiv Novaka Đokovića Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
On je u dva seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale.
Njegov protivnik u finalu biće pobednik duela prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa i Norvežanina Kaspera Ruda, 12. na ATP listi.
