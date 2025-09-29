Sjajno se snašao i u plesu...
Tenis
NEDAVNO SE PENZIONISAO, PA PERFORMANSOM SA ATRKATIVNOM PLAVUŠOM ODUŠEVIO SVET! Čuveni teniser izašao na binu i zajedno sa Italijankom ostavio sve bez teksta!
Slušaj vest
Fabio Fonjini, koji se nedavno oprostio od profesionalnog tenisa nakon nastupa na Vimbldonu, pokazao je da se odlično snalazi u plesu.
Nekadašnji as svetskog tenisa i blizak prijatelj Novaka Đokovića, zablistao je u popularnom italijanskom šou programu "Ples sa zvezdama", gde je oduševio publiku i žiri.
Fabio Fonjini Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia, Starsport©
Vidi galeriju
U paru sa renomiranom italijanskom plesačicom Đijadom Lini, Fonjini je izveo tango na numeru "Natural" grupe Imagine Dragons, a njihov nastup je bio pravi mali spektakl.
Lini je, kao i uvek, bila besprekorna, potvrdivši zašto godinama uživa status jedne od najcenjenijih u svetu plesa, baš kao i njen suprug, poznati plesač Gracijano di Prima.
Reaguj
Komentariši