Fabio Fonjini, koji se nedavno oprostio od profesionalnog tenisa nakon nastupa na Vimbldonu, pokazao je da se odlično snalazi u plesu.

Nekadašnji as svetskog tenisa i blizak prijatelj Novaka Đokovića, zablistao je u popularnom italijanskom šou programu "Ples sa zvezdama", gde je oduševio publiku i žiri.

Fabio Fonjini Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia, Starsport©

U paru sa renomiranom italijanskom plesačicom Đijadom Lini, Fonjini je izveo tango na numeru "Natural" grupe Imagine Dragons, a njihov nastup je bio pravi mali spektakl.

Lini je, kao i uvek, bila besprekorna, potvrdivši zašto godinama uživa status jedne od najcenjenijih u svetu plesa, baš kao i njen suprug, poznati plesač Gracijano di Prima. 

Fabio Fonjini pravi haos u Beogradu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić