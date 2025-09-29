Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se danas u finale turnira u Tokiju, pošto je u polufinalu pobedio 12. igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle tri seta, 3:6, 6:3, 6:4.

Rud je u osmom gemu prvog seta oduzeo servis Alkarazu, prednost je sačuvao i poveo u meču. Španski teniser je uzvratio u nastavku. Napravio je brejk u drugom gemu drugog seta, zadržao je prednost brejka i izjednačio.

Karlos Alkaraz u Tokiju Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia

On je zahvaljujući brejku u petom gemu osvojio treći set i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Alkaraz će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je pobedio sunarodnika Džensona Bruksbija posle dva seta, 6:4, 6:3.

Ne propustiteTenisI ZA SAM KRAJ - OKRŠAJ SA ALKARAZOM ILI RUDOM! Fric se plasirao u finale turnira u Tokiju!
Tejlor Fric na meču protiv Đokovića
TenisBURA U SVETU TENISA! U CENTRU PAŽNJE - NOVAC! Alkaraz, Siner i ekipa udarili po moćnicima! Imaju zahteve od kojih se vrti u glavi! Šta se dešava sa Novakom?!
novak.jpg
TenisOVAJ DEČKO JE NEZAUSTAVLJIV! Alkaraz razmontirao Amerikanca i izborio plasman u polufinale!
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ RUTINSKI DO ČETVRTFINALA TOKIJA: Španac igrao koliko mu je trebalo! Srušio Bergsa i zakazao okršaj sa Nakašimom!
Karlos Alkaraz

VUK BRAJOVIĆ SA VIMBLDONA - JEDNA STVAR ZNAČAJNO DAJE PREDNOST NOVAKU! Svi detalji atmosfere pred uzbudljivi meč sa Janikom: Alkaraz bi mogao da ih sačeka Izvor: Kurir televizija