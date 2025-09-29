Prvi teniser sveta pobedio je posle dva sata i osam minuta i ostvario 66. trijumf u sezoni.
IZGUBIO PRVI SET, PA SE POSLE PREOKRETA PLASIRAO U FINALE TOKIJA! Alkaraz u ludom meču pobedio Ruda, Kasper ima za čim da žali!
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se danas u finale turnira u Tokiju, pošto je u polufinalu pobedio 12. igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle tri seta, 3:6, 6:3, 6:4.
Rud je u osmom gemu prvog seta oduzeo servis Alkarazu, prednost je sačuvao i poveo u meču. Španski teniser je uzvratio u nastavku. Napravio je brejk u drugom gemu drugog seta, zadržao je prednost brejka i izjednačio.
Karlos Alkaraz u Tokiju Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia
On je zahvaljujući brejku u petom gemu osvojio treći set i posle prve meč lopte plasirao se u finale.
Alkaraz će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je pobedio sunarodnika Džensona Bruksbija posle dva seta, 6:4, 6:3.
