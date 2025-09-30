Slušaj vest

Španac je u finalu turnira u Tokiju pobedio Amerikanca Tejlora Frica u dva seta rezultatom 6:4, 6:4.

Tek malo duže od sat i po vremena je trajao finalni meč u prestonici Japana.

Zanimljivo je bilo u prvom setu, pošto je već u prvom servis gemu Alkaraza njegov protivnik imao brejk loptu koju nije iskoristio.

Nakon toga je Fric uspeo da spasi pet brejk lopti, ali je stao u devetom gemu kada je Alkaraz uspeo da mu oduzme servis, nakon čega je osvojio i set.

Nastavak je bio drugačiji pošto je Španac brzo stigao do dva brejka prednosti i 4:1 u gemovima. Fric je pokušao da se vrati, uspeo da oduzme jedan servis gem rivala, ali nije uspeo da obezbedi treći set.

Alkaraz je tako stigao do titule na trećem uzastopnom turniru na kojem je igrao, pošto je prethodno bio najbolji u Sinsinatiju i na US openu.

