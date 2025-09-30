Slušaj vest

Neposredno nakon što je osvojio titulu na turniru u Tokiju pobedom protiv Tejlora Frica u finalu posle dva seta igre, Španac je objavio lošu vest za svoje fanove.

Alkaraz je odustao od učešća u Šangaju (od 1. do 12. oktobra) zbog problema sa povredom koju je imao tokom turnira u Pekingu.

"Veoma sam razočaran ali moram da objavim da neću biti u mogućnosti da učestvujem na turniru u Šangaju ove godine! Nažalost, mučim se sa nekim fizičkim problemima i, nakon konsultacije sa svojim timom, shvatili smo da je najbolja odluka da se odmorim i oporavim. Jako sam se radovao igranju tenisa pred sjajnim navijačima u Šangaju. Nadam se da se vraćam uskoro, a svoje navijače iz Kine nadam se da ću videti dogodine u Šangaju", poručio je Alkaraz putem društvenih mreža.


Ležao na terenu u bolovima


Alkaraz je tokom meča prvog kola u Tokiju protiv Sebastijana Baesa doživeo povredu zbog koje je pao na teren i uhvatio se za glavu.

Karlos Alkaraz u Tokiju Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia

Na licu mesta mu je ukazana pomoć, bolno mesto je bandažirano, a on je uspeo da pobedi u tom meču, pa kasnije čak i da osvoji turnir.

