Čilić je u prvom kolu mastersa u Šangaju pobedio Nikoloza Basilašvilija u dva seta rezultatom 6:3, 7:6(7:5).

Meč hrvatskog i gruzijskog tenisera je trajao sat i po vremena.

Nakon što je u prvom gemu prvog seta Čilić spasio dve brejk lopte, odmah je stigao do brejka, već u prvom servis gemu rivala, a prednost je potom čuvao do kraja seta relativno lako. Drugi set je bio drugačiji jer u njemu nije bilo ni brejkova, a ni brejk lopti.

Čilić je bio bolji u taj-brejk i uspeo je da završi meč u dva seta. U drugom kolu će igrati protiv Novaka Đokovića koji je u prvoj rundi bio slobodan.

Biće to 22. međusobni okršaj Đokovića i Čilića, a trenutni odnos u pobedama je 19 prema dva u korist srpskog tenisera. Poslednji put su igrali u finalu turnira u Tel Avivu u oktobru 2022. godine. Tada je Đoković pobedio rezultatom 6:3, 6:4.

