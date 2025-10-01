Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Šangaju.
DEBAKL SRPSKOG TENISERA: Poraz od 202. na svetu i kraj već u prvom kolu
Đere je u prvom kolu izgubio od 202. igrača sveta Valantena Vašroa iz Monaka posle dva seta, 3:6, 4:6.
Meč je trajao sat i 25 minuta.
Laslo Đere, 83. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis teniseru iz Monaka, dok je Vašro osvojio dva brejka.
Vašro će u drugom kolu igrati protiv 16. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika.
Đereu je ovo treći uzastopni turnir na kom ispada u prvom kolu, nakon poraza na Vimbldonu i u švajcarskom Gštadu.
