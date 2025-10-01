Slušaj vest

Đere je u prvom kolu izgubio od 202. igrača sveta Valantena Vašroa iz Monaka posle dva seta, 3:6, 4:6.

Meč je trajao sat i 25 minuta.

Laslo Đere, 83. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis teniseru iz Monaka, dok je Vašro osvojio dva brejka.

Vašro će u drugom kolu igrati protiv 16. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika.

Đereu je ovo treći uzastopni turnir na kom ispada u prvom kolu, nakon poraza na Vimbldonu i u švajcarskom Gštadu.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ SAČEKAO ČUVENOG HRVATA! Novak saznao prvog protivnika u Šangaju! Čak 21 put su igrali jedan protiv drugog!
Čilić slavi tokom meča
TenisSINER NASTAVLJA DA MELJE! Italijan zgazio Amerikanca u finalu u Pekingu
Siner u finalu turnira u Pekingu
TenisHIT SCENA! KINEZI ZAKLJUČALI ĐOKOVIĆA! Pogledajte kako im je Novak pokazao šta su mu uradili
Đoković zaključan ispred svlačionice
TenisPROMENIO FRIZURU, PA SPEKTAKULARNIM POTEZOM NA TRENINGU ODUŠEVIO PLANETU! Đoković pokazao "magiju" u Šangaju, pogledajte šta radi majstor! VIDEO
Screenshot 2025-09-30 180350.jpg

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport