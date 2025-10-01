Slušaj vest

Bivši švajcarski teniser Rodžer Federer među nominovanima je za ulazak u tenisku Kuću slavnih 2026. godine, a Argentinac Huan Martin del Potro i Ruskinja Svetlana Kuznjecova takođe su nominovani.

1/13 Vidi galeriju Rodžer Federer Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia, George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvadesetostruki osvajač Grend slema najveće je ime među nominovanima za Kuću slavnih, a ljubitelji tenisa mogu da glasaju do 10. oktobra.

Švajcarac je proveo 310 nedelja na vrhu ATP liste i osvojio 103 titule na turneji. Jedan je od osam igrača koji su u karijeri osvojili sva četiri Grend slema, a 13 puta je primio i nagradu Stefan Edberg za profesionalnost i doprinos tenisu na terenu i van njega.

Federer, osmostruki osvajač Vimbldona, povukao se iz tenisa u septembru 2022. Ima profesionalni rekord od 1251 pobede u pojedinačnoj konkurenciji i 275 poraza. Ima i olimpijsku zlatnu medalju u parovima i srebrnu u pojedinačnoj konkurenciji, a osvojio je i Dejvis kup sa Švajcarskom.

Nominiran i Del Potro

Među nominovanima za Međunarodnu kuću slavnih je i Del Potro. Pobednik US Opena iz 2009. smatran je jednim od najpopularnijih igrača, ali su njegovu karijeru obeležile brojne povrede.

37-godišnji Del Potro pobedio je Federera u pet setova u svom prvom finalu Grend slema 2009., a 2016. predvodio je Argentinu do njenog prvog naslova Dejvis kupa i osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2016. Četiri godine ranije osvojio je bronzu u Londonu.

Na listi i Svetlana Kuznjecova

Kuznjecova je četverostruka pobednica Grend slema, osvojivši dva u pojedinačnoj konkurenciji i dva u parovima. Njezin najveći naslov u pojedinačnoj konkurenciji bio je 2004. na US Openu i pet godina kasnije na Rolan Garosu.

Igrala je u još dva finala Grend slema i osvojila ukupno 18 naslova u pojedinačnoj konkurenciji i 16 naslova u parovima u karijeri. Njezin najviši plasman bio je drugi u pojedinačnoj konkurenciji i treći u parovima. Tri puta je bila najbolja igračica u bivšem Fed kupu, sada Bili Džin King kupu, s Rusijom.