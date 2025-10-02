Slušaj vest

Italijan je u prestonici Kine osvojio 21. titulu u karijeri, a nakon toga je, još jednom, dobio poređenje sa Đokovićem.

"Uvek kažem, kada me porede sa Novakom, da je on u različitoj kategoriji kada se uzme u obzir sve što je osvojio. Ja sam samo jedan 24-godišnjak koji pokušava da igra najbolje što može", rekao je Janik Siner i dodao:

"Znam da sam osvojio neke važne trofeje na početku karijere, ali da vidimo koliko ću izdržati. Ono što su Novak, Rafa i Rodžer uradili u toku od 15 godina, zaista je neverovatno. Novak je i dalje na terenu, igra neverovatan tenis. Zato je najbolje da sačekamo i vidimo".

1/4 Vidi galeriju Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Dodao je da se lepo oseća u Pekingu.

"Ja sam ovde da igram i da uživam. Srećan sam što mogu da kažem da sam već dva puta pobedio u Pekingu. Naravno, ako bude još titula, biću još srećniji, ali i ako ne bude, uvek ću moći da kažem da sam dva puta osvojio Peking".

Bonus video: