Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo danas da se plasira u drugo kolo mastersa u Šangaju, pošto je u drugom setu zbog povrede predao meč Francuzu Arturu Rinderknešu.Međedović, 63. teniser sveta, predao je meč posle sat i 46 minuta, pri vođstvu (1:0) u setovima.

Nakon prvog gema u drugom setu, koji je osvojio Francuz, 54. igrač na ATP listi, Međedović je morao da preda meč.

U drugom kolu, Rinderkneš će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska Izvor: Kurir