Nakon prvog gema u drugom setu Međedović je morao da preda meč
ATP 1000
SRPSKI TENISER MORAO DA ODUSTANE: Međedović predao meč Rinderknešu u prvom kolu Šangaja
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo danas da se plasira u drugo kolo mastersa u Šangaju, pošto je u drugom setu zbog povrede predao meč Francuzu Arturu Rinderknešu.Međedović, 63. teniser sveta, predao je meč posle sat i 46 minuta, pri vođstvu (1:0) u setovima.
Nakon prvog gema u drugom setu, koji je osvojio Francuz, 54. igrač na ATP listi, Međedović je morao da preda meč.
U drugom kolu, Rinderkneš će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.
