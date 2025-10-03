Slušaj vest

Peti teniser sveta odmeriće snage u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv još jednog veterana, Hrvata Marina Čilića.

Duel Đokovića i Čilića je na programu u petak ne pre 12:30 časova po centralnoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Sportkluba, dok je tekstualni prenos meča obezbeđen na našem sajtu.

Novak i Marin igrali su do sada 21. put, a srpski as ubedljivo vodi 19:2.

Pobednik će u trećoj rundi izaći na megdan boljem iz duela Frensis Tijafo (SAD) – Janik Hanfman (Nemačka).