Novak Đoković se vraća na teren posle učešća na US openu.
Tenis
NOVAK KREĆE U POHOD NA ŠANGAJ: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Čilić
Peti teniser sveta odmeriće snage u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv još jednog veterana, Hrvata Marina Čilića.
Duel Đokovića i Čilića je na programu u petak ne pre 12:30 časova po centralnoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Sportkluba, dok je tekstualni prenos meča obezbeđen na našem sajtu.
Novak i Marin igrali su do sada 21. put, a srpski as ubedljivo vodi 19:2.
Pobednik će u trećoj rundi izaći na megdan boljem iz duela Frensis Tijafo (SAD) – Janik Hanfman (Nemačka).
