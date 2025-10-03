Slušaj vest

Peti teniser sveta odmeriće snage u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv još jednog veterana, Hrvata Marina Čilića.

Duel Đokovića i Čilića je na programu u petak ne pre 12:30 časova po centralnoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Sportkluba, dok je tekstualni prenos meča obezbeđen na našem sajtu.

Novak i Marin igrali su do sada 21. put, a srpski as ubedljivo vodi 19:2. 

Pobednik će u trećoj rundi izaći na megdan boljem iz duela Frensis Tijafo (SAD) – Janik Hanfman (Nemačka).

Ne propustiteTenisJANIK SINER ŠMEKERSKI GOVORIO O ĐOKOVIĆU! Italijan oduševio odgovorom na pitanje o Novaku: On je druga kategorija...
Janik Siner i Novak Đoković
TenisPOZNATO KADA NOVAK ĐOKOVIĆ IGRA PRVI MEČ NA MASTERSU! Zakazan je balkanski klasik - 22. put!
Novak Đoković i Marin Čilić
TenisĐOKOVIĆ SAČEKAO ČUVENOG HRVATA! Novak saznao prvog protivnika u Šangaju! Čak 21 put su igrali jedan protiv drugog!
Čilić slavi tokom meča
Tenis"U SPLITU SAMO MRTAV PILIĆ MOŽE BITI VELIKI PILIĆ" Vedrana Rudan oplela po Splićanima zbog "Novakovog teniskog oca"! Pročitajte buran tekst o kom bruji region!
vedrana.jpg

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport