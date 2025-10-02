Slušaj vest

Veliki šok dogodio se u prvom kolu Mastersa u Šangaju, gde je mladi francuski teniser Terens Atman morao da se povuče iz meča protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Meč je prekinut već nakon osam gemova, pri izjednačenju 4:4 u prvom setu – kada je Atman doživeo fizički kolaps na terenu.

On je potom objasnio šta mu se dogodilo.

– Posle prvog poena, ruke su mi se tresle. Pomislio sam: "Možda sam samo previše nervozan." Ali već pri vođstvu od 2:0, celo telo mi se treslo, nisam mogao da dišem, glava mi je pucala. Osećao sam da gubim kontrolu. Zvao sam fizioterapeuta, ali nisam mogao ni da govorim – kazao je Atman nekoliko sati posle predaje i potom dodao:

– Nisam znao gde se nalazim, ni koji je dan. Moj um je potpuno stao. Mislim da je toplotni stres mogao da me dovede i do gubitka svesti ili srčanih problema. Moram da uzmem pauzu – zaključio je teniser.