U trenutku kada se igrao meč temperatura je bila oko 28 stepeni Celzijusovih, ali je visoka vlažnost vazduha uticala na uslove pod kojima su Srbin i Hrvat igrali.

Novak Đoković je u jednom trenutku dobio paket od svog boksa.

Dečak koji skuplja lopte je tokom jedne pauze između dva gema od Miljana Amanovića preuzeo malu bočicu i jednu kesu. To je brzo završilo kod srpskog tenisera, a ubrzo su svi saznali šta je bilo u kesi.

Radi se o specijalnoj rukavici koju je Đoković ove sezone već koristio.

Novak Đoković koristi rukavicu da se rashladi Foto: Printscreen

Istina je da se ne viđa često njena upotreba, a ona služi da se rashlade ruke, što je Novak i učinio.

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport