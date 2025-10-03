Novak Đoković je u Šangaju za protivnika u drugom kolu masters turnira u ovom gradu imao Marina Čilića.
ĐOKOVIĆ USRED MEČA DOBIO BOČICU I "MAGIČNU" RUKAVICU! Neobične scene na Novakovom meču, pogledajte šta je uradio sa ovim paketom
U trenutku kada se igrao meč temperatura je bila oko 28 stepeni Celzijusovih, ali je visoka vlažnost vazduha uticala na uslove pod kojima su Srbin i Hrvat igrali.
Novak Đoković je u jednom trenutku dobio paket od svog boksa.
Dečak koji skuplja lopte je tokom jedne pauze između dva gema od Miljana Amanovića preuzeo malu bočicu i jednu kesu. To je brzo završilo kod srpskog tenisera, a ubrzo su svi saznali šta je bilo u kesi.
Radi se o specijalnoj rukavici koju je Đoković ove sezone već koristio.
Novak Đoković koristi rukavicu da se rashladi Foto: Printscreen
Istina je da se ne viđa često njena upotreba, a ona služi da se rashlade ruke, što je Novak i učinio.
