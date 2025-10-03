Slušaj vest

U drugom kolu je pobedio Marina Čilića u dva seta.

Ovo su prve reči Novaka Đokovića nakon pobede nad hrvatskim teniserom o kojem je govorio biranim rečima.

"Jesam uživao, ali sam i patio! Čestitam Marinu, igrao je dobro, bilo je teško, bio je bolji igrač tokom većeg dela seta. Ovo mi je prvi meč posle US Opena, sada gledam da upalim motore, da nađem svoju igru, da se adaptiram. Drago mi je da sam uspeo da rešim ovaj zadatak", rekao je Đoković i dodao:

Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

"Marin mi je veoma dobar prijatelj, on je Grend slem šampion i veoma dobar igrač. Imao je nekoliko povreda u poslednjih nekoliko godina, ali nastavlja da se vraća, velika je inspiracija za svakoga".

Srbin će za narednog rivala imati nemačkog tenisera Janika Hanfmana koji je do treće runde stigao kao kvalifikant.

Ne propustiteTenisHRVAT ZAPRETIO NOVAKU, PA OSETIO SVU NJEGOVU MOĆ! Đoković pokazao da je i dalje klasa, ovi detalji obećavaju!
Novak Đoković Marin Čilić.jpg
TenisKADA SRBIN I HRVAT ZAJEDNO ISPIŠU ISTORIJU! Novak Đoković i Marin Čilić su uradili neverovatnu stvar, pitanje je da li će neko moći da ponovi
Đoković i Čilić ispisali istoriju
TenisĐOKOVIĆ USRED MEČA DOBIO BOČICU I "MAGIČNU" RUKAVICU! Neobične scene na Novakovom meču, pogledajte šta je uradio sa ovim paketom
Đoković koristi rukavicu da se rashladi
TenisĐOKOVIĆ SE RAZOČARAO KAD JE VIDEO ŠTA SU MU DALI! Pogledao bočicu, pa se dmah obratio sudiji i tražio da mu ovo donesu!
Đoković tražio Piljevinu

Bonus video:

Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću Izvor: Arena Sport