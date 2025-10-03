Slušaj vest

U drugom kolu je pobedio Marina Čilića u dva seta.

Ovo su prve reči Novaka Đokovića nakon pobede nad hrvatskim teniserom o kojem je govorio biranim rečima.

"Jesam uživao, ali sam i patio! Čestitam Marinu, igrao je dobro, bilo je teško, bio je bolji igrač tokom većeg dela seta. Ovo mi je prvi meč posle US Opena, sada gledam da upalim motore, da nađem svoju igru, da se adaptiram. Drago mi je da sam uspeo da rešim ovaj zadatak", rekao je Đoković i dodao:

"Marin mi je veoma dobar prijatelj, on je Grend slem šampion i veoma dobar igrač. Imao je nekoliko povreda u poslednjih nekoliko godina, ali nastavlja da se vraća, velika je inspiracija za svakoga".

Srbin će za narednog rivala imati nemačkog tenisera Janika Hanfmana koji je do treće runde stigao kao kvalifikant.

